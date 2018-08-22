مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون فى حادث انقلاب سيارة أجرة، عند الكيلو 54 على طريق الخارجة أسيوط باتجاه مطار أسيوط، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجارى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة ولمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 54، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص كحصيلة أولية وإصابة 12 آخرين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجارى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.