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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:15 م
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مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:59 م
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة بين عائلتين بقنا مشاجرة - أرشيفية
قنا - هند المغربى
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لقي شاب مصرعه، فيما أصيب اثنين آخرين، في مشاجرة بين عائلتين بقرية أبنود التابعة لمركز قفط جنوب محافظة قنا .
 
وتلقى مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية أبنود جنوب محافظة قنا، تم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أن المشاجرة أسفرت عن مصرع "عبده أحمد جابر" 22 سنة، وإصابة "محمد المدثر سيد" 50 سنة، سحاجات وكدمات، و"محمد ناصر أحمد" 20 سنة، سحاجات وكدمات، وانتقلت قوة أمنية في محاولة للسيطرة على المشاجرة، وضبط أطرافها وعمل كردون أمني بالقرية.
 
 

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