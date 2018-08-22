مصرع شخص وإصابة اثنين بانقلاب سيارة من جسر شمالى بغداد

كتب محمد جمال - وكالات

أعلنت مديرية المرورالعامة بالعراق، اليوم الأربعاء، عن مصرع شخص واصابة اثنين بانقلاب سيارة من جسر شمالى بغداد.

وقال العميد حيدر رشيد القصاب فى بيان صحفى تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "وقع حادث انقلاب مركبة صالون من أعلى مجسر يربط مدخل مدينة الكاظمية للسير القادم من التاجى بأتجاه طريق صلاح الدين السريع منطقة الجكوك الشعلة".

وأضاف القصاب، أنه "تم توجيه إحدى الدوريات إلى محل الحادث"، موضحا أنه "من خلال الكشف على محل الحادث تبين ان المركبة من نوع هونداى توكسان لونها ابيض وبداخلها خمسة اشخاص قادمين من دوار التاجى بأتجاه الطريق السريع واثناء الدخول حصل عطل بأحد الاطارات الخلفية للمركبة اضطر السائق مخطئاً الى استخدام موقف المركبة مما ادى الى فقدان السيطرة على المركبة نتيجة اختلال التوازن لها وادى الى صدم المركبة بالسياج الامنى وسقوط المركبة بركابها الى اسفل الجسر".

وبين القصاب، "نتج عن الحادث وفاة سائق المركبة فوراً متأثراً بجراحه واصابة شخصين باصابات بالغة وعلى اثر ذلك تم نقلهما الى اقرب مستشفى"، مشيرا الى أن "حالتهما لا تخلو من الخطورة اضافة الى اضرار جسيمة بالمركبة".

يشار الى أن مدن بغداد والمحافظات تشهد بشكل شبه يومى حوادث سير غالبا مع تودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، يقع غالبيتها بسبب وجود مطبات على الطرق ومرور الشاحنات بأحمال كبيرة تسبب بتخسفها، فضلا عن التهور فى القيادة وعدم الالتزام بقواعد المرور.