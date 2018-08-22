video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصرع شخص وإصابة اثنين بانقلاب سيارة من جسر شمالى بغداد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:29 م
مصرع شخص وإصابة اثنين بانقلاب سيارة من جسر شمالى بغداد الشرطة العراقية
كتب محمد جمال - وكالات
إضافة تعليق

أعلنت مديرية المرورالعامة بالعراق، اليوم الأربعاء، عن مصرع شخص واصابة اثنين بانقلاب سيارة من جسر شمالى بغداد.

وقال العميد حيدر رشيد القصاب فى بيان صحفى تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "وقع حادث انقلاب مركبة صالون من أعلى مجسر يربط مدخل مدينة الكاظمية للسير القادم من التاجى بأتجاه طريق صلاح الدين السريع منطقة الجكوك الشعلة".

وأضاف القصاب، أنه "تم توجيه إحدى الدوريات إلى محل الحادث"، موضحا أنه "من خلال الكشف على محل الحادث تبين ان المركبة من نوع هونداى توكسان لونها ابيض وبداخلها خمسة اشخاص قادمين من دوار التاجى بأتجاه الطريق السريع واثناء الدخول حصل عطل بأحد الاطارات الخلفية للمركبة اضطر السائق مخطئاً الى استخدام موقف المركبة مما ادى الى فقدان السيطرة على المركبة نتيجة اختلال التوازن لها وادى الى صدم المركبة بالسياج الامنى وسقوط المركبة بركابها الى اسفل الجسر".

وبين القصاب، "نتج عن الحادث وفاة سائق المركبة فوراً متأثراً بجراحه واصابة شخصين باصابات بالغة وعلى اثر ذلك تم نقلهما الى اقرب مستشفى"، مشيرا الى أن "حالتهما لا تخلو من الخطورة اضافة الى اضرار جسيمة بالمركبة".

يشار الى أن مدن بغداد والمحافظات تشهد بشكل شبه يومى حوادث سير غالبا مع تودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، يقع غالبيتها بسبب وجود مطبات على الطرق ومرور الشاحنات بأحمال كبيرة تسبب بتخسفها، فضلا عن التهور فى القيادة وعدم الالتزام بقواعد المرور.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران تستأنف إمداد العراق بالكهرباء

العراق ينوى طلب إعفاءات أمريكية من بعض العقوبات على إيران

رسالة الكاتب أحمد سعداوى إلى شباب العراق فى أول أيام عيد الأضحى

مقتل 6 مقاتلين سنة فى هجوم انتحارى بشمال العراق

العراق يبحث توقيع اتفاقية مع روسيا لتبادل السجناء غير المتهمين بالإرهاب

الشرطة العراقية

العراق

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة