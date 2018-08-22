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مصرع شاب وإصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة مجاورة لطريق "سوهاج- جرجا"

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:49 م
مصرع شاب وإصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة مجاورة لطريق "سوهاج- جرجا" حادث تصادم - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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شهد طريق "سوهاج- جرجا"، منذ قليل، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق، وسقوطها داخل الترعة المجاروة، مما نتج عنه وفاة شاب وإصابة 4 آخرين، تم نقلهم لمستشفى سوهاج العام، وتحويل 3 منهم لمستشفى سوهاج الجامعى.
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بانقلاب سيارة داخل الترعة المجاورة لطريق سوهاج جرجا ووجود متوفى ومصابين.
 
وبالفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير أمن سوهاج، وقادها المقدم على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، بإنقلاب سيارة ملاكى بالترعة المجاورة لطريق سوهاج جرجا، نتج عن الحادث وفاة "أحمد . ع . ه" 25 سنة، وإصابة "أحمد الديب أحمد" و"أحمد الديب بهادر" باشتباه ما بعد الارتجاج، و"عامر جابر على" و "عمر جبريل محمد" بسحجات وكدمات.
 
جار رفع اثار الحادث، وإنتشال السيارة من مياه الترعة، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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