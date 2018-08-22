مصرع زوجين ورضيعتهما فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لقى زوجان وطفلتهما الرضيعة، مصرعهم، منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة بطريق "الصالحية الجديدة- الصالحية القديمة" بدائرة قسم الصالحية الجديدة، وتم إخطار نيابة الحسينية بالواقعة، وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم شرطة الصالحية الجديدة، بوقوع حادث بطريق "الصالحية الجديدة- الصالحية القديمة".

وكشفت التحريات التى أشرف عليها الرائد محمد ثروت، رئيس مباحث قسم الصالحية الجديدة، أثناء عودة " "أيوب سعيد عطوان سلامة" 25 سنة وزوجته" عائشة خضر سالم" 21 سنة،مقيمين الصالحية الجديدة، ونجلتهما " روفيدة" سنة ونصف، من عند أقاربهما بعد المعايدة عليهم، إختلت عجلة القيادة بيد الزوج، وأنقلت السيارة التى يقودهما ملاكى فيرنا، وأسفر ذلك عن مصرعهم فى الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة.