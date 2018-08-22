مستشار الأمن القومى الأمريكى يشدد على خروج قوات إيران من داخل سوريا

كتب محمد شرقاوى

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، إنه يجب خروج القوات الإيرانية من داخل سوريا، مضيفا أن تغيير النظام فى إيران ليس جزءا من سياستنا بل نريد تغيير سلوك إيران.

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى خلال مؤتمر صحفى من القدس، أن النظام الإيرانى مصرف مركزى للإرهاب منذ عام 1979، مضيفا أن الاتفاق النووى الإيرانى فاشل وأثبت فشلة، مؤكدا أن الوضع معقد فى سوريا بسبب أن هناك العديد من التنظيمات، مضيفا أن أمريكا عازمة على القضاء على تنظيم داعش فى سوريا.

وتابع المستشار الأمن القومى الأمريكى، أن إيران تسيطر على المناطق الشيعية فى سوريا وحزب الله فى لبنان وشيعة العراق، مضيفا أن هدف أمريكا فرض عقوبات اقتصادية والتى تختلف عن خطة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما على إيران، وذلك نتيجة خفض الموارد لدى النظام الإيرانى تردعها.

وأوضح أن هناك خطة سلام يعكف النظام الأمريكى فى وضعها وعندما ستكون جاهزة سيعلن عنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامبن، مضيفا أن هناك تنظيمات إرهابية كانت تستغل الشعب الفلسطينى لمصالحها.