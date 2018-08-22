مسؤول عسكرى أمريكى يدعو كوريا الشمالية لإتخاذ خطوات جادة لنزع السلاح النووى

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دعا قائد القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية الجنرال فينسنت بروكس كوريا الشمالية، إلى اتخاذ خطوات "جادة ومخلصة"، نحو نزع الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن عدم الثقة وسوء الفهم عقبتين رئيسيتين أمام جهود السلام المستمرة.

وأشار بروكس، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة استمرار الضغط الدولى على النظام الشيوعى قائلا :"إنه لا يزال يتعين علينا أن نرى إجراءات جادة تتخذ بشأن تلك القضايا المثيرة للقلق مثل نزع السلاح النووى. ولا تزال هناك حاجة لمواصلة الضغوط حتى لا يكون هناك سبب يدعو كوريا الشمالية إلى الاستمرار في نهجها".

وأضاف "لقد اتخذوا بالفعل خطوات مهمة جدا نحو السلام، لكن هذه الخطوات يجب أن تتبعها خطوات أكثر جدية حول نزع الأسلحة النووية، بالإضافة إلى بناء الثقة.. يجب أن يستمر الضغط الدولى الذي يساعد على خلق ذلك". وتابع بروكس:" أنه يمكن اتخاذ إجراءات للحد من التوتر بالتزامن مع ضغوط دولية أوسع نطاقاً".

جاءت تصريحات المسئول العسكرى الأمريكى فى هذا الصدد وسط مخاوف من أن دفع سول باتجاه التبادلات عبر الحدود، مثل الافتتاح المزمع لمكتب اتصال بين الكوريتين فى مدينة (كيسونج) الحدودية الشمالية، قد يضعف أو يفشل نظام العقوبات الدولية.

وتتزامن مشاركة سول عبر الحدود مع تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة والشمال لا يزالان متباعدين بسبب تسلسل عملية نزع السلاح النووي، حيث تدعو كوريا الشمالية إلى الإعلان السياسي عن نهاية رسمية للحرب الكورية