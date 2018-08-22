video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول عسكرى أمريكى يدعو كوريا الشمالية لإتخاذ خطوات جادة لنزع السلاح النووى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:30 ص
مسؤول عسكرى أمريكى يدعو كوريا الشمالية لإتخاذ خطوات جادة لنزع السلاح النووى القوات الأمريكية
أ ش أ
إضافة تعليق

دعا قائد القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية الجنرال فينسنت بروكس كوريا الشمالية، إلى اتخاذ خطوات "جادة ومخلصة"، نحو نزع الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن عدم الثقة وسوء الفهم عقبتين رئيسيتين أمام جهود السلام المستمرة.

وأشار بروكس، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة استمرار الضغط الدولى على النظام الشيوعى قائلا :"إنه لا يزال يتعين علينا أن نرى إجراءات جادة تتخذ بشأن تلك القضايا المثيرة للقلق مثل نزع السلاح النووى. ولا تزال هناك حاجة لمواصلة الضغوط حتى لا يكون هناك سبب يدعو كوريا الشمالية إلى الاستمرار في نهجها".

وأضاف "لقد اتخذوا بالفعل خطوات مهمة جدا نحو السلام، لكن هذه الخطوات يجب أن تتبعها خطوات أكثر جدية حول نزع الأسلحة النووية، بالإضافة إلى بناء الثقة.. يجب أن يستمر الضغط الدولى الذي يساعد على خلق ذلك". وتابع بروكس:" أنه يمكن اتخاذ إجراءات للحد من التوتر بالتزامن مع ضغوط دولية أوسع نطاقاً".

جاءت تصريحات المسئول العسكرى الأمريكى فى هذا الصدد وسط مخاوف من أن دفع سول باتجاه التبادلات عبر الحدود، مثل الافتتاح المزمع لمكتب اتصال بين الكوريتين فى مدينة (كيسونج) الحدودية الشمالية، قد يضعف أو يفشل نظام العقوبات الدولية.

وتتزامن مشاركة سول عبر الحدود مع تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة والشمال لا يزالان متباعدين بسبب تسلسل عملية نزع السلاح النووي، حيث تدعو كوريا الشمالية إلى الإعلان السياسي عن نهاية رسمية للحرب الكورية


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية: إنشاء مكتب الاتصال بين الكوريتين لا ينتهك العقوبات

كوريا الجنوبية تسحب 10 من نقاط حرس الحدود بالمنطقة منزوعة السلاح

كوريا الجنوبية تتوقع إبرام اتفاق تجارى معدل مع أمريكا فى سبتمبر

أمريكا

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

فينسنت بروكس

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة