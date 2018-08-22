محاكمة عاجلة لعاطلين حاولا سرقة سيارة بأسلوب كسر الزجاج بالنزهة

كتب كريم صبحى

أحالت نيابة النزهة عاطلين لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة الشروع فى سرقة سيارة بأسلوب كسر الزجاج.

بداية الواقعة أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع الملتقى، من ضبط كل من "محمد ط ع" 20 سنة، سائق، وبحوزته مفك"، و"مروان ع م" 18 سنة، عاطل، أثناء شروعهما فى سرقة السيارة، رقم م ن ف 258 ماركة شيفروليه بيضاء" صندوق ثلاجة" ملك شركة للدعاية والإعلان، بأسلوب " كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك " باستخدام المفك المضبوط بحوزة الأول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد التصرف فى السيارات بالبيع، وأمكن التوصل للمجنى عليه وباستدعائه اتهمهما بالشروع فى سرقة السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التى امرت بحبسهما وإحالتهما للمحاكمة.