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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:46 م
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محافظ البحر الأحمر يتفقد النادي الاجتماعي في ثاني أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 06:37 م
محافظ البحر الأحمر يتفقد النادي الاجتماعي في ثاني أيام عيد الأضحى جانب من الجولة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تفقد  أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر ، اليوم الأربعاء ، النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة لتهنئة المواطنين بعيد الاضحى المبارك ، ومتابعة احتفالات المواطنين بالعيد .

و رحب المحافظ بجميع زائري الغردقة من المحافظات المختلفة ، الذين حرصوا على قضاء عطلة العيد بالمدينة السياحية ، متمنيا لهم اقامة ممتعة بالمدينة مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الأماكن العامة خلال احتفالات العيد المبارك.

و أكد المحافظ على أهمية تواجد أفراد الإنقاذ  باماكنهم المخصصة، مع التنبيه على المواطنين بعدم الدخول إلى المياه العميقة حفاظا علي سلامتهم والتأكيد على توافر الخدمات الأمنية.

 


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