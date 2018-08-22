محافظ البحر الأحمر يتفقد النادي الاجتماعي في ثاني أيام عيد الأضحى

تفقد أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر ، اليوم الأربعاء ، النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة لتهنئة المواطنين بعيد الاضحى المبارك ، ومتابعة احتفالات المواطنين بالعيد .
و رحب المحافظ بجميع زائري الغردقة من المحافظات المختلفة ، الذين حرصوا على قضاء عطلة العيد بالمدينة السياحية ، متمنيا لهم اقامة ممتعة بالمدينة مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الأماكن العامة خلال احتفالات العيد المبارك.
و أكد المحافظ على أهمية تواجد أفراد الإنقاذ باماكنهم المخصصة، مع التنبيه على المواطنين بعدم الدخول إلى المياه العميقة حفاظا علي سلامتهم والتأكيد على توافر الخدمات الأمنية.
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