محافظ البحر الأحمر يتفقد النادي الاجتماعي في ثاني أيام عيد الأضحى

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر ، اليوم الأربعاء ، النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة لتهنئة المواطنين بعيد الاضحى المبارك ، ومتابعة احتفالات المواطنين بالعيد .

و رحب المحافظ بجميع زائري الغردقة من المحافظات المختلفة ، الذين حرصوا على قضاء عطلة العيد بالمدينة السياحية ، متمنيا لهم اقامة ممتعة بالمدينة مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الأماكن العامة خلال احتفالات العيد المبارك.

و أكد المحافظ على أهمية تواجد أفراد الإنقاذ باماكنهم المخصصة، مع التنبيه على المواطنين بعدم الدخول إلى المياه العميقة حفاظا علي سلامتهم والتأكيد على توافر الخدمات الأمنية.