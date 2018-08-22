متعاف من المخدرات يروى كيف أفسد الكيف حياته الزوجية وأضاع ماله

كتبت :أمانى الأخرس

حياتى الزوجية تحولت لجحيم فقد طلقت زوجتى بعد خلافات طويلة مع أهلها بسبب إدمانى للمخدرات فلم يكن أهل زوجتى على علم بأنى أتعاطى رغم شربى لها منذ أن كان عمرى 18 عاما على يد أحد أقاربى، فهو من قام بتعليمى ولم تشك أسرتى فى تعاطى للمخدرات قبل ذلك، فالمال لدينا متوفرا ولم يسألنى أحد عن فيما أنفقه.

هكذا بدأ "عمرو.س" حديثه قائلا عمرى 26 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة أحب التجارب وهى سبب استقطابى بسهولة لتعاطى المخدر، حيث بدأ معى أحد اقاربى بشرب الحشيش وعند إعجابى بها قام باستغلالى وأتى إلى بمخدر البودرة ولأنى لا أعلم من اين تشترى أو كيف استغلنى ماديا وبدأ يبيعها لى علمت بعد ذلك أنه أخذ أكثر مما كانت تباع به.

وأضاف قائلا: بدأت من هنا أجمع مالا من أمى وأبى مما جعلهم يشكون فى ولكن لم يأت فى بالهم أنى أتعاطى بودرة.

واستكمل قائلا: عند علمهم حاولوا كثيرا معى حيث إن رحلت العلاج أخذت 6 أعوام فى الخارج بعدها قمت فيها بالزواج أجبرنى أهلها على الطلاق عندما علموا انى كنت أتعاطى لمخدر البودرة وأن من يشربه لم يتوقف عنه وبالفعل طلقتها وعودت بقوة مرة أخرى له وفقدت الكثير من المال قمت ببيع عربيتى الثمينة وأضعت الكثير من المال. ولكنى قررت العودة والتوقف حبا فى الحياة ومن أجل أسرتى وزوجتى التى فقدتها وبالفعل لجأت للعلاج فى مصر وتم شفائى. وأنصح الشباب "المخدرات أفقدتنى المال وأفسدت حياتى الزوجية".