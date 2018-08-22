video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث الفنادق تضبط عاملين أثناء سرقتهما بائعين تحت تهديد السلاح بوسط البلد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:09 م
مباحث الفنادق تضبط عاملين أثناء سرقتهما بائعين تحت تهديد السلاح بوسط البلد المتهمين
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

ألقى رجال مباحث تأمين الفنادق، والمعينين بدائرة قسم شرطة قصر النيل، القبض على كل من "محمد إ ع" 19 سنة، عامل خردة، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 1212 لسنة 2014 جنح أحداث قصر النيل،  والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تسول" والمقضى فيها بالحبس شهر، وبحوزته شفرة موس، و"إسلام س  ن" 23 سنة، عامل خردة، وبحوزته  شفرة موس، عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي 105جنيه.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهمين وراء سرقة كل من "كرم ع ر" 13 سنة، بائع متجول، و"محمد ع ع" 16 سنة، بائع متجول، مصاب بجرح قطعى بالرأس وأخر سطحى بالساعد الأيمن، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وإحداث إصابة الثانى باستخدام شفرتى الموس، وبسؤال المجني عليهما اتهموهما بسرقتهما كرهاً عنهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على عامل لاتهامه بقتل جاره بسبب خلافات مالية فى البحيرة

القبض على 9 متهمين فى واقعة سرقة 18 مليون جنيه من سيارة أموال بمدينة نصر

السرقة بالاكراه

قسم شرطة قصر النيل

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة