مباحث الفنادق تضبط عاملين أثناء سرقتهما بائعين تحت تهديد السلاح بوسط البلد

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث تأمين الفنادق، والمعينين بدائرة قسم شرطة قصر النيل، القبض على كل من "محمد إ ع" 19 سنة، عامل خردة، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 1212 لسنة 2014 جنح أحداث قصر النيل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تسول" والمقضى فيها بالحبس شهر، وبحوزته شفرة موس، و"إسلام س ن" 23 سنة، عامل خردة، وبحوزته شفرة موس، عقب قيامهما بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالي 105جنيه.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهمين وراء سرقة كل من "كرم ع ر" 13 سنة، بائع متجول، و"محمد ع ع" 16 سنة، بائع متجول، مصاب بجرح قطعى بالرأس وأخر سطحى بالساعد الأيمن، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وإحداث إصابة الثانى باستخدام شفرتى الموس، وبسؤال المجني عليهما اتهموهما بسرقتهما كرهاً عنهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.