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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:29 ص
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كوريا الجنوبية تنظر فى حذف وصف الجيش الكورى الشمالى بـ"العدو"

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:29 ص
كوريا الجنوبية تنظر فى حذف وصف الجيش الكورى الشمالى بـ"العدو" الرئيس الكورى الجنوبى
أ ش أ
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أعلنت مصادر كورية جنوبية مطلعة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستنظر فى حذف إشاراتها إلى الجيش الكورى الشمالى بـ "العدو" فى التقرير السنوى الرسمى لوزارة الدفاع المقرر إصداره فى وقت لاحق من هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن مصدر - طلب عدم الكشف عن هويته - قوله: " إن هذه الخطوة تتماشى مع اتفاق القمة بين الكوريتين فى أبريل الماضى لوقف "كل الأعمال العدائية" ضد بعضها البعض، والسعى لتخفيف حدة التوتر و"القضاء عمليا على خطر الحرب".

وأضاف المصدر "أنه سيكون من التناقض إذا أجرينا مشاورات مع الشمال بشأن تدابير لوقف الأعمال العدائية، التى ورد ذكرها فى إعلان بانمونجوم، مع الإبقاء على وصف الجيش الكورى الشمالى كعدو فى التقرير الرسمى لحكومتنا".

وتابع قائلا " إننا نسعى بنشاط للتوصل إلى طريقة لاستخدام عبارة أو كلمة تعكس بشكل كاف التهديد العسكرى الشمالى بدلا من استخدام تعبير العدو".

 


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