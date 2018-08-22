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قسم الدرب الأحمر يعيد طفلا لأسرته قبل تحرير محضر بفقده

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:41 م
قسم الدرب الأحمر يعيد طفلا لأسرته قبل تحرير محضر بفقده الطفل المتغيب برفقة والده عقب عودته
كتب ــ إبراهيم أحمد
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فى أقل من 3 ساعات، نجح ضباط قسم شرطة الدرب الأحمر في إعادة طفل 5 سنوات لأسرته قبل الإبلاغ عن تغيبه، والذى أكد والده بأنه متغيب منذ الأمس وأنهم كانوا يبحثون عنه، وأنه كان فى طريقه لتحرير محضر بفقده، ووجه الشكر لرجال الشرطة على جهودهم.

 

تفاصيل تلك الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من حارس عقار بمنطقة الحلمية الجديدة دائرة القسم بعثوره على طفل "رياض" يبلغ من العمر 5 سنوات.

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الطفل المتغيب داخل قسم الشرطة 

وبالعرض على اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وجه بتوجيه جميع سبل الرعاية للطفل، حيث قام ضباط القسم بقديم الأغذية والمشروبات للطفل وتبين أن متغيب عن أسرته منذ ساعات طويلة.

 

كما تم تكليف ضابط وحدة حقوق الإنسان بالقسم بسرعة العثور على أهلية الطفل، وقام ضابط وحدة حقوق الإنسان بالقسم بالتنسيق مع شيوخ الحارات بالمنطقة للتوصل لأهلية الطفل، حتى تمكن من التوصل لوالد الطفل فى خلال ثلاث ساعات من تواجد الطفل بالقسم، وهو "م ج م" 46 سنة عامل ومقيم شارع الحمزاوى الدرب الأحمر.

 

وقرر الأب بأن نجله متغيب منذ أمس، وأنه كان يقوم بالبحث عنه، وكان في طريقة لتحرير محضر بفقده، ووجه المواطن الشكر آلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الأسلوب المتميز، وكذا ضباط قسم شرطة الدرب الأحمر الذين بذلوا جهداً كبيرا فى مساعدته ورعاية طفلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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والد الطفل يحتضن أبنه عقب عودته

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محـمود توفيق وزيـــر الـداخليـة بالاهتمام بالبلاغات ذات البعد الإنساني وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والاجتماعية وتذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين في تقديمهم للبلاغات.

 

 


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