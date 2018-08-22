قائد القوات الأمريكية بسول يدعم سحب بعض القوات على الحدود مع بيوينج يانج

سول أ ش أ

أعرب قائد القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية، الجنرال فنسنت بروكس، عن دعمه للخطوات الرامية لسحب بعض القوات المتواجدة على طول الحدود مع كوريا الشمالية على الرغم من خطورة الأمر.

وقال الجنرال بروكس، حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية، اليوم الأربعاء ـ إنه لديه بعض المخاوف مما تعنيه هذه الخطوة ولكن أكد أن خطورتها تظل مقبولة.

يذكر أن قوام القوات الأمريكية المنتشرة فى كوريا الجنوبية يبلغ نحو 29 ألف جندى، وكان الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون قد التزم بنزع السلاح النووى الكامل لشبه الجزيرة الكورية فى قمته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لكن الخبراء يقولون إن التقدم فى التنفيذ كان بطيئا.