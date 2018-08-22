غرفة عمليات لمتابعة التعديات على الأراضى الزراعية خلال إجازة العيد بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

أكد المهندس على عبدالجواد بيومى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، على استمرار المرور المكثف للحد من التعدى على الاراضى الزراعية من قبل مديرية الزراعة والادارات الزراعية بمراكز المحافظة خلال ايام عيد الأضحى



وأضاف "بيومى" أنه يتابع كل مايستجد من خلال غرفة العمليات الموجودة بالمديرية والتى تعمل من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة الحادية عشر مساءا بصفة يومية



وكلف وكيل وزارة الزراعة وإدارة الرقابة والمتابعة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى، و توجيه مديرى الادارات ورؤساء الوحدات الزراعية بتكثيف حملات الرقابة على المباني، وإيقاف التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد وتشديد العقوبة على من يقصر فى أداء عمله.



