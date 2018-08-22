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طقس ثالث أيام العيد معتدل شمالا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:47 ص
طقس ثالث أيام العيد معتدل شمالا والعظمى بالقاهرة 35 درجة درجات الحرارة غدا
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس ثالث أيام العيد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس ثالث أيام العيد بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

 

 

 


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