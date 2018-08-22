ضبط 615 كيلو كبدة منتهية الصلاحية بثلاجة فى شبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 615 كيلو كبدة منتهية الصلاحية بثلاجة بشبين القناطر، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بالقليوبية، مفادها قيام صاحب ثلاجة لحوم مجمدة جملة وقطاعى بدائرة مركز شيبن القناطر. لحيازتة كميات من الكبدة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، حيث يقوم بتغير تواريخ صلاحية جديدة تدل على صلاحيتها للاستخدام وأعادت بيعها للمواطنين والمحلات التجارية، مما يعد ذلك غشا تجاريا وتدليسا وضررا على الصحة العامة للمواطنيين.

وقامت حملة تموينية بالاشتراك مع لجنه من مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، استهدفت المحل حيث تم ضبط المتهم و 615 كجم كبدة مستوردة أمريكى، وورد تقرير الطب البيطرى يتضمن أن تلك الكمية المضبوطة بها تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والقوام وغير صالحة للاستخدام الآدمى والحيوانى تم التحفظ على المضبوطات، وجارى عرض المحضر والمتهم على النيابة العامة للتحقيق.