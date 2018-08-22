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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:46 م
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ضبط عاطلين هاربين من قرار النيابة بضبطهم بقضيتى سرقة واستعمال قوة بالقليوبية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:10 م
ضبط عاطلين هاربين من قرار النيابة بضبطهم بقضيتى سرقة واستعمال قوة بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين، هاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة، بضبطهم وإحضارهم بقضيتي سرقة واستعمال قوة، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
 
وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من  الرائد أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ،  بهروب عاطلين من تنفيذ قرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم.
 
وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد حملة وتم ضبطهم وهم كل من "محمد. ا" 37سنه، عاطل، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 52962  لسنة 2017م جنايات مركز طوخ – استعمال قوة، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم76 أحوال مركز طوخ .
 
و"رمضان. ا" 29سنه، عاطل، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 6051  لسنة 2018م جنح قسم قليوب – سرقة دراجة، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. 
 
 
 
 

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