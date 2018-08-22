video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 06:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط شاب طعن شقيقته بالرقبة حتى الموت بثاني أيام العيد فى جرجا بسوهاج

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:21 م
ضبط شاب طعن شقيقته بالرقبة حتى الموت بثاني أيام العيد فى جرجا بسوهاج سكين - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق

 شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، اليوم، جريمة قتل بشعة بقيام شاب بقتل شقيقته بطعنها عدة طعنات بالرقبة حتى فارقت الحياة، وذلك بسبب خلافات أسرية، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكابه الواقعة.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوفاة فتاة في السادسة عشر من العمر عقب قيام شقيقها بالتعدى عليها بسلاح أبيض بدائرة مركز جرجا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية وقادها الرائد أحمد عبد الرؤف رئيس مباحث مركز جرجا والنقيبان محمود ذكى وحامد عبد الحق معاونى مباحث المركز قيام شاب بالتعدى على شقيقته "ك . ا . ا 16 سنة" باستخدام سلاح أبيض وطعنها عدة طعنات متفرقة بالرقبة مما نتج عنه وفاتها في الحال.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شاب وإصابة 4 فى انقلاب سيارة ملاكى بترعة مجاورة لطريق "سوهاج- جرجا"

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

حوادث سوهاج

جرجا

حادث قتل

عيد الأضحى المبارك




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة