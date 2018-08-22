ضبط شاب طعن شقيقته بالرقبة حتى الموت بثاني أيام العيد فى جرجا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، اليوم، جريمة قتل بشعة بقيام شاب بقتل شقيقته بطعنها عدة طعنات بالرقبة حتى فارقت الحياة، وذلك بسبب خلافات أسرية، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم واعترف بارتكابه الواقعة.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوفاة فتاة في السادسة عشر من العمر عقب قيام شقيقها بالتعدى عليها بسلاح أبيض بدائرة مركز جرجا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية وقادها الرائد أحمد عبد الرؤف رئيس مباحث مركز جرجا والنقيبان محمود ذكى وحامد عبد الحق معاونى مباحث المركز قيام شاب بالتعدى على شقيقته "ك . ا . ا 16 سنة" باستخدام سلاح أبيض وطعنها عدة طعنات متفرقة بالرقبة مما نتج عنه وفاتها في الحال.

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.