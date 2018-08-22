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ضبط "الديب" أشهر تاجر مخدرات بطوخ بحوزته 200 جرام حشيش

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:54 م
ضبط "الديب" أشهر تاجر مخدرات بطوخ بحوزته 200 جرام حشيش حشيش - أرشيفية
القليوبية ــ نيفين طه
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ألقت مباحث مركز طوخ، القبض على ”الديب” أشهر تاجر مخدرات بقرية العمار دائرة مركز طوخ، وبحوزته 200 جرام حشيش، ومبلغ مالى من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
وردت معلومات للمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، تفيد قيام عاطل بترويج مخدر الحشيش على الشباب بدائرة المركز.
 
تم عرض المعلومات على  اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، وفى أحد الأكمنة تمكن النقيب مصطفى كامل معاون مباحث مركز طوخ، من ضبط المتهم ويدعى "ه أ" وشهرته "الديب" 20  سنة عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى.
 
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، وتولت النيابة التحقيق.
 

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