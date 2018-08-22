صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد الأندية والشواطئ فى ثانى أيام عيد الأضحى

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

حرص اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على القيام بزيارة تفقدية لعدد من الأندية والشواطئ على بحيرة التمساح والتى رافقه خلالها المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد رئيس المركز والمدينة وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات زيارة وتفقد نادى وشاطئ الفيروز بصحبة محمد خليل القماش، مدير عام النادى وذلك للاطمئنان على سير وانتظام العمل بالنادى والوقوف على مستوى الخدمات التى تقدم للمصطافين والضيوف والزوار من مختلف المحافظات المجاورة الذين يفدون للإسماعيلية للاستمتاع بشواطئها المتميزة وقضاء عطلة العيد.

وخلال جولة المحافظ بالنادى التقى المحافظ ومرافقيه من القيادات التنفيذية بعدد كبير من المواطنيين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم التى وعد بدراستها والعمل على تلبيتها، مؤكدا ضرورة توفير كافة سبل الراحة للجميع.

وأكد "طاهر"، توفر كافة سبل التأمين وتوافر الإسعاف وفرق الإنقاذ والأمن لتأمين المكان تحسبًا للتعامل مع أى موقف طارئ ومشيرًا إلى أن الإسماعيلية ترحب بجميع ضيوفها وزوارها من مختلف المحافظات وتسعى جاهدة لتوفير القدر الأكبر من الإمكانيات والخدمات لتظل الإسماعيلية قبلة لسياحة اليوم الواحد على مدار العام.

كما تضمنت الجولة زيارة وتفقد نادى وشاطئ الملاحة فى حضور سعيد فرج، رئيس مجلس إدارة النادى وعلاء عبد الحميد مدير النادى.