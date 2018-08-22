video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ويلتقى بالمصطافين وزوار المحافظة..

صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد الأندية والشواطئ فى ثانى أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:55 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد الأندية والشواطئ فى ثانى أيام عيد الأضحى اللواء يس طاهر
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
إضافة تعليق
حرص اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على القيام بزيارة تفقدية لعدد من الأندية والشواطئ على بحيرة التمساح والتى رافقه خلالها المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وأشرف فؤاد رئيس المركز والمدينة وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
 وتضمنت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات زيارة وتفقد نادى وشاطئ الفيروز بصحبة محمد خليل القماش، مدير عام النادى وذلك للاطمئنان على سير وانتظام العمل بالنادى والوقوف على مستوى الخدمات التى تقدم للمصطافين والضيوف والزوار من مختلف المحافظات المجاورة الذين يفدون للإسماعيلية للاستمتاع بشواطئها المتميزة وقضاء عطلة العيد.
 
وخلال جولة المحافظ بالنادى التقى المحافظ ومرافقيه من القيادات التنفيذية بعدد كبير من المواطنيين واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم التى وعد بدراستها والعمل على تلبيتها، مؤكدا ضرورة توفير كافة سبل الراحة للجميع.
 
وأكد "طاهر"، توفر كافة سبل التأمين وتوافر الإسعاف وفرق الإنقاذ والأمن لتأمين المكان تحسبًا للتعامل مع أى موقف طارئ ومشيرًا إلى أن الإسماعيلية ترحب بجميع ضيوفها وزوارها من مختلف المحافظات وتسعى جاهدة لتوفير القدر الأكبر من الإمكانيات والخدمات لتظل الإسماعيلية قبلة لسياحة اليوم الواحد على مدار العام.
 
كما تضمنت الجولة زيارة وتفقد نادى وشاطئ الملاحة فى حضور سعيد فرج، رئيس مجلس إدارة النادى وعلاء عبد الحميد مدير النادى.
 
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الإسماعيلية يطمئن على سير العمل بالمستشفى العام ومستوى الخدمات

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

يس طاهر

محافظ الاسماعيليه

عيد الاضحى

المستشفى العام بالاسماعيليه




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة