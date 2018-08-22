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صور.. مجازر الأقصر تستقبل 115 عجلا لذبحها في العيد لتوزيعها علي الفقراء

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:07 م
صور.. مجازر الأقصر تستقبل 115 عجلا لذبحها في العيد لتوزيعها علي الفقراء
الأقصر – أحمد مرعى
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واصلت المؤسسات والجمعيات الخيرية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء أعمالها في ذبح عجول الأضحية للأسر الفقيرة بمختلف مدن وقري المحافظة.
 
حيث قال الدكتور عاطف أحمد على مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أن الـ5 مجازر الحكومية بالمحافظة استقبلت 115 عجلا حتي الآن، وتم ذبحها تحت إشراف الأطباء البيطريين.
 
ووأوضح مدير عام الطب البيطري بمحافظة الأقصر، أن المحافظة تضم مجزر بمدينة الأقصر، و2 بمدينة أرمنت غرب المحافظة، و2 بمدينة إسنا جنوب، حيث أعلنت المديرية إستعدادها لعيد الأضحى بفتح المجازر لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام العيد، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات لتلقي الشكاوى، وشن حملات تفتيشية بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين.
 
وفي نفس السياق قامت جمعية الاورمان بمحافظة الاقصر، بأعمال ذبح 30 رأس ماشية محلية داخل مجازر وزراة الزراعة وباشراف الطب البيطرى فى مختلف  مراكز وقرى ونجوع محافظة الاقصر والتى تشمل (الاقصر – ارمنت – اسنا – البياضية – الزينية – الطود – القرنة)، حيث قال أحمد مؤمن المستشار الاعلامى لجمعية الأورمان أن لحوم الاضاحى البلدية التى يتم توزيعها في محافظة الاقصر تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية و سوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطرى بالمحافظة وتحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر
 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
وأضاف أحمد مؤمن – في بيان صحفي - أن الجمعية قامت أيضاً بذبح رؤوس المواشي بالبرازيل ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، ويتم الذبح فى البرازيل بحضور وفد من جمعية الاورمان وعدد من الاطباء البيطريين ولجنه من المركز الاسلامى بالبرازيل، ويأتى ذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية، موضحاً أن ما يتم ذبحه فى البرازيل من لحوم الاضاحى لصالح الجمعية مليون ونصف  كيلو لحوم مستوردة تقريباً وان حصة محافظة الاقصر 75 الف كيلو لحوم ، وانه توزع على القرى والنجوع بعد وصولها الى مصر مباشرة.
 
يذكر أن جمعية الاورمان، قد إستفتت دار الافتاء المصرية فى مشروع صك الاضحية وجميع خطواته وشرعية ذبح الاضاحى خارج بلد المضحى وتوزيعها بعد انتهاء أيام عيد الاضحى واجازت دار الافتاء مشروع صك الاضحية واعتبرته من السنة الحسنة واجازت جميع ما استفتت عليه الاورمان حول هذا الموضع.
 
 
تعليقات الصور
 
1.    مجازر الأقصر تستقبل 115 عجل لذبحها في العيد لتوزيعها علي الفقراء
 
2.    جانب من ذبح اضاحي الجمعيات في مجازر المحافظة
 
3.    ذبح الاضاحي للجمعيات الخيرية بالاقصر
 
4.    مجازر الاقصر تستقبل 115 عجل بالمحافظة
 
5.    جانب من ذبح الاهالي للأضاحي بالاقصر
 
6.    شباب المجازر يشاركون في الذبح والتشفيه للعجول
 
7.    قيادات الجمعيات الخيرية يشرفون علي الذبح
 
8.    جانب من ذبح عجول الجمعيات الخيرية
 
9.    الشباب يشاركون في ذبح الاضاحي
 
10. جانب من اعمال ذبح اضاحي العيد
 
 
 
 
 

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