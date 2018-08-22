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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:40 م
خالد صلاح
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صور.. عودة الاسر الكورية الجنوبية بعد افتراقهم مرة أخرى عن ذويهم بالشمال

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:25 ص
صور.. عودة الاسر الكورية الجنوبية بعد افتراقهم مرة أخرى عن ذويهم بالشمال الأسر الكورية المشتتة خلال لقائهم فى المنطقة المنزوعة السلاح
أ ش أ
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ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن 89 كوريا جنوبيا من الأسر المشتتة و197 من مرافقيهم تحركوا نحو الجنوب بعد مشاركتهم فى فعالية لم شمل الأسر المشتتة لمدة 3 أيام، تاركين وراءهم أفراد أسرهم الذين التقوا بهم بعد 65 عاما من الافتراق.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية أنه من المنتظر أن يصل هؤلاء الأفراد على متن حافلات الى كوريا الجنوبية عبر الطريق البرى فى الساحل الشرقى. وقبل تحركهم، قضوا مع ذويهم من الشمال نحو 3 ساعات وتناولوا معا وجبة الغداء أيضا فى غرفة مخصصة لكل أسرة.

وسبق أن اجتمع الكوريون الجنوبيون المشاركون فى برنامج لم شمل الأسر المشتتة مع ذويهم من الشمال، حيث التقوا بهم لأول مرة فى لقاء جماعى وشاركوا معا فى عشاء الاستقبال فى اليوم الأول ولقاء منفصل وتناول الغداء فى غرفة منفصلة وتجمع جماعى فى اليوم الثانى ومن ثم ودعوهم بالدموع قبل ظهر اليوم بعد تناول الغداء معا، وكان المشاركون قد أمضوا حوالي 12 ساعة مع أفراد أسرهم من الشمال معا.

ومع عودتهم، ستبدأ فعالية الدفعة الثانية ، خلال الفترة من 24-26 من الشهر الجارى فى منتجع كومكانجج، حيث تلتقى 83 أسرة كورية شمالية مع أقاربهم من الجنوب بنفس الطريقة التى طبقت للدفعة الأولى .

اجتماع اسرة كورية
اجتماع اسرة كورية

 

رجل كورى مسن اثناء لقائه باحد افراد اسرته
رجل كورى مسن اثناء لقائه باحد افراد اسرته

 

لم الشمل بين مواطنى الكوريتين
لم الشمل بين مواطنى الكوريتين

 

بكاء رجل مسن اثناء لقائه باسرته
بكاء رجل مسن اثناء لقائه باسرته

 

لحظات الوداع بين مواطنى الكوريتين
لحظات الوداع بين مواطنى الكوريتين

 

امرأة كورية شمالية تودع أفراد عائلتها الكوريين الجنوبيين أثناء مغادرتهم
امرأة كورية شمالية تودع أفراد عائلتها الكوريين الجنوبيين أثناء مغادرتهم

 

يودع الكوريون الشماليون أفراد عائلاتهم في كوريا الجنوبية
يودع الكوريون الشماليون أفراد عائلاتهم في كوريا الجنوبية

 

امراة كورية تودع شقيقتها
امراة كورية تودع شقيقتها

 


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كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

الأسر المشتته

الكوريتين

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