صور.. عودة الاسر الكورية الجنوبية بعد افتراقهم مرة أخرى عن ذويهم بالشمال

أ ش أ

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن 89 كوريا جنوبيا من الأسر المشتتة و197 من مرافقيهم تحركوا نحو الجنوب بعد مشاركتهم فى فعالية لم شمل الأسر المشتتة لمدة 3 أيام، تاركين وراءهم أفراد أسرهم الذين التقوا بهم بعد 65 عاما من الافتراق.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية أنه من المنتظر أن يصل هؤلاء الأفراد على متن حافلات الى كوريا الجنوبية عبر الطريق البرى فى الساحل الشرقى. وقبل تحركهم، قضوا مع ذويهم من الشمال نحو 3 ساعات وتناولوا معا وجبة الغداء أيضا فى غرفة مخصصة لكل أسرة.

وسبق أن اجتمع الكوريون الجنوبيون المشاركون فى برنامج لم شمل الأسر المشتتة مع ذويهم من الشمال، حيث التقوا بهم لأول مرة فى لقاء جماعى وشاركوا معا فى عشاء الاستقبال فى اليوم الأول ولقاء منفصل وتناول الغداء فى غرفة منفصلة وتجمع جماعى فى اليوم الثانى ومن ثم ودعوهم بالدموع قبل ظهر اليوم بعد تناول الغداء معا، وكان المشاركون قد أمضوا حوالي 12 ساعة مع أفراد أسرهم من الشمال معا.

ومع عودتهم، ستبدأ فعالية الدفعة الثانية ، خلال الفترة من 24-26 من الشهر الجارى فى منتجع كومكانجج، حيث تلتقى 83 أسرة كورية شمالية مع أقاربهم من الجنوب بنفس الطريقة التى طبقت للدفعة الأولى .



اجتماع اسرة كورية



رجل كورى مسن اثناء لقائه باحد افراد اسرته



لم الشمل بين مواطنى الكوريتين



بكاء رجل مسن اثناء لقائه باسرته



لحظات الوداع بين مواطنى الكوريتين



امرأة كورية شمالية تودع أفراد عائلتها الكوريين الجنوبيين أثناء مغادرتهم



يودع الكوريون الشماليون أفراد عائلاتهم في كوريا الجنوبية