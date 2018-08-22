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صور. . ضباط الجيزة فى زيارة لأطفال دار أهالينا للأيتام بمناسبة عيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:49 م
صور. . ضباط الجيزة فى زيارة لأطفال دار أهالينا للأيتام بمناسبة عيد الأضحى الضباط خلال الزيارة
كتب بهجت أبو ضيف
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أجري ضباط العلاقات الإنسانية بمديرية أمن الجيزة، زيارة لدار أهالينا لرعاية الأيتام بمناسبة احتفالات عيد الأضحى، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال، ونقل تهنئة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لهم بمناسبة العيد. 

وشارك في الزيارة ضباط إدارة حقوق الإنسان والعلاقات العامة بمديرية أمن الجيزة، بإشراف العميد وليد عبد الحي مدير الإدارة، حيث لقيت الزيارة فرحة من الأطفال واستحسانا من العاملين في الدار. 

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زيارة لأطفال دار أهالينا لرعاية الأيتام

 

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زيارة لأطفال دار أهالينا لرعاية الأيتام

 

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زيارة لأطفال دار أهالينا لرعاية الأيتام

 

IMG-20180822-WA0003
زيارة لأطفال دار أهالينا لرعاية الأيتام

 

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زيارة لأطفال دار أهالينا لرعاية الأيتام

 

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زيارة لأطفال دار أهالينا لرعاية الأيتام

 

 


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