صور. . ضباط الجيزة فى زيارة لأطفال دار أهالينا للأيتام بمناسبة عيد الأضحى

كتب بهجت أبو ضيف

أجري ضباط العلاقات الإنسانية بمديرية أمن الجيزة، زيارة لدار أهالينا لرعاية الأيتام بمناسبة احتفالات عيد الأضحى، تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، حيث تم توزيع الهدايا على الأطفال، ونقل تهنئة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لهم بمناسبة العيد.