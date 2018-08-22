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صور .. شاهد أين تذهب حجارة الجمرات بعد انتهاء تأدية المشاعر

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 06:58 م
صور .. شاهد أين تذهب حجارة الجمرات بعد انتهاء تأدية المشاعر الادارة العامة للنظافة
كتب خالد إبراهيم
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رصدت صفحة "أمانة العاصمة المقدسة" مجموعة من الصور لعمال نظافة سعوديين يقومون بأعمال النظافة لليوم الأول للتشريق من منشأة الجمرات .

ويأتى ذلك استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية فى خدمة حجاج بيت الله الحرام فى ثانى أيام التشريق، ورمى الجمرات، حيث تواصل الإدارة العامة للنظافة بالسعودية عملها داخل منشأة الجمرات .

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يواصل ضيوف الرحمن، اليوم الأربعاء، أداء مناسك الحج فى الأراضى المقدسة، عقب انتهائهم من مشاعر يوم النحر، أمس الثلاثاء، وعقب انتهاء مشاعر أول أيام التشريق اليوم، ستتضمن أعمال الحج على مدار اليوم 12 من ذى الحجة، الموافق غدًا الخميس، 3 مناسك وهى رمى الجمرات وطواف الوداع للمتعجل والمبيت بمنى .

 

 


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الادارة العامة للنظافة

أيام التشريق

الاراضى المقدسه

طواف الوداع

موسم الحج




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