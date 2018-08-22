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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:49 م
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صور.. سائق تاكسى بالفيوم يعلق لافتة "بالمجان لذوى الاحتياجات الخاصة"

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:41 م
صور.. سائق تاكسى بالفيوم يعلق لافتة "بالمجان لذوى الاحتياجات الخاصة" خالد علي
الفيوم – رباب الجالي
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"التوصيل مجانا لذوى الاحتياجات الخاصة" عبارة مكتوبة على جوانب ومقدمة تاكسس بمدينة الفيوم لفتت أنظار العديد من أبناء المحافظة حيث قرر سائق تاكسى فى الأربعينات من عمره، ألا يتقاضى أجر التوصيل لذوى الاحتيجات الخاصة والمرضى من كبار السن مساهمة منه فى تخفيف أعبائهم.
 
سائق تاكسى (1)
 
ومشهد رآه خالد علي صاحب تاكسى توصيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجان منذ عدة أشهر، هو الذى دفعه للقيام بهذا الأمر حيث كان يسير بالشارع فى انتظار أن يوقفه أحد الزبائن طالبا توصيله بالتاكسى ولفت نظره وقوف أحد من ذوى الاحتياجات الخاصة يسند بعكازيه على الأرض ويقف وسط درجة حرارة تجاوزت الثلاثين فى الشارع، فوقف له متاسئلا "تاكسي" فرد عليه "لا شكرا أنا منتظر أعدى الطريق"، فتابع خالد المعاق حركيا فوجده يقطع شارعا طويلا ليمر بالناحية الأخرى ثم يمر بكوبرى لينتقل إلى شارع، ففكر كثيرا كيف يساعد هؤلاء دون أن يعتقد أحدهم أنه يمزح معه أو يقلل من شأنه فقرر تعليق لافته على التاكسى الخاص به مدون عليها "التوصيل بالمجان لذوى الاحتياجات الخاصة".
 
سائق تاكسى (2)
 
ويقول خالد أنا أردت أن أساعد هذه الفئة التى لا يهتم بها أحد بمحافظة الفيوم وكتبت هذه العبارة على جوانب التاكسى ومقدمته حتى يطمئن ذوى الاحتياجات الخاصة أننى لن أطلب منهم مقابلا ماديا لتوصيلهم وأوفر عليهم من يعانونه من حرارة الجو والسير على الأقدام لمسافات طويلة لقضاء مصالحهم، خاصة أنه لم يخصص لهم ولا مقعد بالمجان بالأتوبيسات المكيفة التى تم ترخيصها مؤقتا بالفيوم ولا بأى وسيلة وأى معاق من الصعب عليه جدا أن يستقل سيارة سيرفيس لعلوها عن الأرض وتزاحم المواطنين بها.
 
سائق تاكسى (3)
 
ولفت خالد إلى أن التاكسى الخاص به هو مصدر رزقه الوحيد الذى ينفق منه على زوجته وأبنائه الثلاثة ويقيم بشقة إيجار يدفع فيها 1000 جنيه شهريا ولديه أعباء مثل كل المواطنين، ولكنه يريد أن يسود مبدأ التراحم والمحبة والخير، والتوصيل بالمجان هو كل ما يستطيع فعله لذوى الاحتياجات الخاصة فى ظل إمكانياته المادية المحدودة.
 
وأشار سائق التاكسى إلى أنه يتعرض لمضايقات بسبب اللفتة ويتم سؤاله كثيرا من قبل المرور فى الشوارع وإيقافه مطالبا بتفهم فكرته، وأكد خالد أنه يكره فكرة استغلال سائقو التاكسى للمواطنين وتقاضى زيادة عن التعريفة المقررة.
 
ولفت خالد إلى أن محافظ الفيوم استدعاه إلى مكتبه وقام بتكريمه مؤخرا والتقط معه صورة تذكارية، ولكنه كان يتمنى أن يكون التكريم مصحوبا بقرار بتخصيص شباك لذوى الاحتياجات الخاصة بالمصالح الحكومية حتى يتم دعم الفكرة لتصب فى مصلحة هذه الفئة التى تحتاج إلى يد العون من الجميع.
 
 
سائق تاكسى (4)

 


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