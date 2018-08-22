صور.. زلزال بقوة 7,0 درجات يضرب فنزويلا والسكان يهربون إلى الشوارع

أ.ف.ب

ضرب زلزال بقوة 7,0 درجات ولاية سوكرى الفنزويلية، التى تقع شمال شرقى البلاد، وفق المرصد الجيولوجى الأمريكى الثلاثاء.

وسجل معهد الزلازل الفنزويلى، وقوع زلزال بقوة 6,3 درجات تسبب بحالة من الذعر، لكن لم ترد تقارير أولية عن وقوع ضحايا أو أضرار، ووقع الزلزال بعد الساعة 5,30 مساء (21,30 ت ج)، وتم تحديد مركزه على بعد نحو 400 كيلومتر شرقى العاصمة كراكاس.



السكان يهربون إلى الشوارع



الموظفون يهرعون إلى الشوارع عقب الزلزال



الناس ينزلون إلى الشوارع عقب الزلزال



سيدات فى الشارع عقب الزلزال



صدمة عدد من السيدات عقب الزلزال