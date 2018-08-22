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صور.. حملات رقابية لـ"حماية المستهلك" للتأكد من عروض الأوكازيون الصيفى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:06 م
صور.. حملات رقابية لـ"حماية المستهلك" للتأكد من عروض الأوكازيون الصيفى موظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك ينتشرون فى الأسواق
كتب مدحت وهبة
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واصل جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس الجهاز  شن حملات رقابية على الاسواق والمولات التجارية الكبرى  فى اليوم الثانى لعيد الاضحى المبارك، للتأكد من جودة السلع والمنتجات  المطروحة للمواطنين وكذلك التأكد من التزام التجار المشاركين فى الاوكازيون الصيفي بعروض تخفيضات الأسعار وأنها عروض حقيقية وليست وهمية حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
فيما قام موظفو جهاز حماية المستهلك ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بتوزيع لافتات على المحلات تتضمن سياسة استبدال واسترجاع السلع  وهى ضرورة تقديم  أصل فاتورة البيع  للمواطن وارجاع السلعة خلال 14 يوما اذا وجد بها عيوب وان تكون طريقة استرداد القيمة بنفس طريقة الدفع وذلك فى آطار العمل على حماية حقوق المستهلك.
 
 يأتى ذلك فى الذى يواصل فيه  جهاز حماية المستهلك،  تلقى  شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن بالجهاز 19588 من خط أرضى أو تقديم شكوى بمقر الجهاز فى 96 شارع أحمد عرابى بالمهندسين فى الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يعلن عن عروض وهمية فى الأوكازيون وكذلك من مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، عبر استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكترونى للجهاز، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.
 
 
 
 
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حماية المستهلك

الضبطية القضائية

الأسواق

الاوكازيون الصيفى




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