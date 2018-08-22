صور.. حملات تفتيشية على الشواطئ للتأكد من الالتزام بالأسعار فى العيد

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملات تفتيشية على الشواطئ فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تقديم كافة الخدمات والالتزام بالأسعار.

حيث قام اللواء أحمد بسيونى سكرتير مساعد محافظة الإسكندرية، يرافقة العميد أحمد زهرة على شواطئ شرق الاسكندرية، للتأكد من الالتزام بالأسعار و توفير الخدمات.

فيما قام أسامة على، من الإدارة المركزية بجولات ميدانية وتفقدية على شواطئ حى العجمى وقد تم التأكد من التزام المستاجرين بالأسعار وتوفير الغطاسين والمسعفين ونظافة دورات المياة ووحدات خلع الملابس كما أكد المصطافون على جودة الخدمة.



التفتيش على الشواطئ



التفتيش على الشواطئ



التفتيش على الشواطئ



التفتيش على الشواطئ