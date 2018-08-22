صور.. حديقة الحيوان ببنى سويف تستقبل الأطفال فى العيد

استقبلت حديقة الحيوان بمحافظة بنى سويف، الأهالى من أبناء المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدكتورة إيمان رؤوف مدير عام الحديقة، إنه تم تنظيف الأحواض للحيوانات المائية، وتطهيرها والانتهاء من أعمال التسوية للمساحات الخضراء التى تتخلل بيوت وأركان الحيوانات، وتوقيع الكشف البيطرى على الحيوانات، والتأكد من خلوها من أى أمراض وبائية.

وأضافت مدير الحديقة، أن هناك تنسيقا مع الأجهزة الأمنية لتكثيف التواجد بالحديقة، بالإضافة لتوفير سيارة إسعاف بالحديقة لمواجهة أى إصابات قد يتعرض لها الزائرون بخلاف سيارات إطفاء للحرائق كإجراء احترازى.

وتابعت أن الحديقة تضم مجموعة من الحيوانات متمثلة فى بيت الأسود وبيت الزواحف وفرس النهر، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الحيوانات والطيور مثل 10 أكباش أروى، ودجاج وادى وعصافير، وسلحفاة مصرية بالإضافة إلى أبو عوق والايمو والطاووس أحدث الطيور والحيوانات بالحديقة.

"اليوم السابع" تجولت داخل حديقة الحيوان بمحافظة بنى سويف، والبداية كانت بيت فرس النهر السيد قشطة، حيث قال حارث فرس النهر إن الحديقة يوجد بها فرسان نهر هما جمال وجمالات وهما متواجدان فى الحديقة منذ إنشائها، مشيرا إلى أنهما أنجبا ابنهما جابر الذى يتواجد معهم فى البيت داخل الحديقة.

وأضاف حارث فرس النهر "السيد قشطة" يحب الخبز الفينو كثيرا فالحيوان الواحد يتناول ما يزيد عن الاثنين كيلو من الفينو يوميا.

وأشار حارث بيت فرس النهر إلى الانتهاء من تزيين وتنظيف الأحواض ببيت فرس النهر، مشيرا إلى أن السيد قشطة يحظى بإقبال شديد من قبل الأهالى وخاصة الأطفال الذين يقدمون الأكل له.

وانتقلت كاميرا اليوم السابع إلى بيت الأسود حيث قال عم عبده إن الأسد عبده وعائلته فى انتظار الأهالى من زائرى الحديقة، مشيرا إلى أن بيت الأسود يضم ثمانية أسود يترأسها الاسد عبده وهناك الاسد أبو المعاطى ونادية وشادية.

وانتقلت كاميرا اليوم السابع إلى داخل بيت الزواحف حيث قال أسامة محمود مسئول بيت الزواحف، إن البيت يضم مجموعة من الثعابين المشهورة منها الطريشة وهى من النوع السام بالإضافة إلى ثعبان الأرقم وهو من النوع غير السام والخضارى الذى يعيش فى الحقول.

وأضاف مسئول بيت الزواحف أن البيت يضم مجموعة من السلاحف عمرها 6 سنوات بالإضافة إلى السلاحف المعمرة الذى يزيد يصل عمرها إلى 360 عاما.