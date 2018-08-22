video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حديقة الحيوان ببنى سويف تستقبل الأطفال فى العيد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:00 ص
صور.. حديقة الحيوان ببنى سويف تستقبل الأطفال فى العيد حديقة الحيوان ببنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى
إضافة تعليق

استقبلت حديقة الحيوان بمحافظة بنى سويف، الأهالى من أبناء المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدكتورة إيمان رؤوف مدير عام الحديقة، إنه تم تنظيف الأحواض للحيوانات المائية، وتطهيرها والانتهاء من أعمال التسوية للمساحات الخضراء التى تتخلل بيوت وأركان الحيوانات، وتوقيع الكشف البيطرى على الحيوانات، والتأكد من خلوها من أى أمراض وبائية.

وأضافت مدير الحديقة، أن هناك تنسيقا مع الأجهزة الأمنية لتكثيف التواجد بالحديقة، بالإضافة لتوفير سيارة إسعاف بالحديقة لمواجهة أى إصابات قد يتعرض لها الزائرون بخلاف سيارات إطفاء للحرائق كإجراء احترازى.

وتابعت أن الحديقة تضم مجموعة من الحيوانات متمثلة فى بيت الأسود وبيت الزواحف وفرس النهر، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الحيوانات والطيور مثل 10 أكباش أروى، ودجاج وادى وعصافير، وسلحفاة مصرية بالإضافة إلى أبو عوق والايمو والطاووس أحدث الطيور والحيوانات بالحديقة.

"اليوم السابع" تجولت داخل حديقة الحيوان بمحافظة بنى سويف، والبداية كانت بيت فرس النهر السيد قشطة، حيث قال حارث فرس النهر إن الحديقة يوجد بها فرسان نهر هما جمال وجمالات وهما متواجدان فى الحديقة منذ إنشائها، مشيرا إلى أنهما أنجبا ابنهما جابر الذى يتواجد معهم فى البيت داخل الحديقة.

وأضاف حارث فرس النهر "السيد قشطة" يحب الخبز الفينو كثيرا فالحيوان الواحد يتناول ما يزيد عن الاثنين كيلو من الفينو يوميا.

وأشار حارث بيت فرس النهر إلى الانتهاء من تزيين وتنظيف الأحواض ببيت فرس النهر، مشيرا إلى أن السيد قشطة يحظى بإقبال شديد من قبل الأهالى وخاصة الأطفال الذين يقدمون الأكل له.

وانتقلت كاميرا اليوم السابع إلى بيت الأسود حيث قال عم عبده إن الأسد عبده وعائلته فى انتظار الأهالى من زائرى الحديقة، مشيرا إلى أن بيت الأسود يضم ثمانية أسود يترأسها الاسد عبده وهناك الاسد أبو المعاطى ونادية وشادية. 

وانتقلت كاميرا اليوم السابع إلى داخل بيت الزواحف حيث قال أسامة محمود مسئول بيت الزواحف، إن البيت يضم مجموعة من الثعابين المشهورة منها الطريشة وهى من النوع السام بالإضافة إلى ثعبان الأرقم وهو من النوع غير السام والخضارى الذى يعيش فى الحقول.

وأضاف مسئول بيت الزواحف أن البيت يضم مجموعة من السلاحف عمرها 6 سنوات بالإضافة إلى السلاحف المعمرة الذى يزيد يصل عمرها إلى 360 عاما.



 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المحافظات ترفع شعار "العيد فرحة".. الأسر تحتفل بالمنتزهات والكورنيش والقناطر وحديقة الحيوان والمراكب النيلية.. تكثيف أمنى خلال الاحتفالات.. والمواطنون يزورون المقابر بصحبة أطفالهم

بنى سويف

أخبار بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

حديقة الحيوان فى بنى سويف




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة