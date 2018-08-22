صور.. "حامد" دخل لإزالة مياه على الخصيتين فخرج "عقيمًا"

كتب على عبد الرحمن

"مش هسيب حقى وهجرى وراه فى المحاكم لآخر نفس فى حياتى".. بهذه الكلمات بدأ حامد محروس إبراهيم، عامل، يروى تفاصيل اتهامه لطبيب مسالك بولية شهير بمنطقة المعادى، بالتسبب فى إصابته بالعقم، بعد إجراء عملية إزالة "قيلة مائية" من على الخصيتين.

يقول حامد، لـ"اليوم السابع"، إنه تزوج منذ عدة سنوات، وأكرمه الله بحمل زوجته أكثر من مرة إلا أنها أجهضت، وبعدها تأخر الإنجاب قليلًا وذهبت للاطمئنان على نفسى وأكد الأطباء عدم وجود مانع من الإنجاب وكان عدد الحيوانات المنوية لدى 125 مليون، وبالفعل رزقنى الله بطفلى "ياسين" عام 2014، وبعدها شعرت بتورم فى الخصيتين فذهبت لطبيب مسالك بولية شهير فى منطقة المعادى، وأكد وجود مياه على الخصيتين أو كتب فى التشخيص "قيلة مائية"، وتستلزم إجراء عملية.

وتابع حامد: "سأتله قبل إجراء العملية تتكلف 4 آلاف جنيه، هل سيكون هناك آثار جانبية تؤثر على الإنجاب، فأكد لى الطبيب أنه طالما أننى لست لدى أى موانع من الإنجاب وأننى بالفعل أنجبت طفل قبل ذلك، فلن تؤثر فى شىء، وبالفعل أجريت العملية".

وأضاف حامد، بعد العملية ذهبت للطبيب أكثر من مرة لسؤاله عن تأخر الإنجاب وكان يعطينى منشطات ومقويات، وأكد لى وجود صديد يجب معالجته وأعطانى أدوية كثيرة ولكن لم يحدث أى حمل، فنصحنى الأهل بالذهاب لطبيب ذكورة وعقم وبالفعل ذهبت لأكثر من طبيب وطلبوا منى عمل تحليل سائل منوى، وكانت الصاعقة حينما فوجئت بنتيجة التحليل بأن عدد الحيوانات المنوية صفر، ولم أصدق ذلك فكيف تكون صفر بعد أن كانت 125 مليونًا، وأجريت التحليل فى أكثر من معمل وكانت النتيجة نفسها.

وأوضح حامد، أنه ذهب بعد ذلك لطبيب ذكورة وعقم آخر فأكد له أن عملية إزالة القيلة المائية هى السبب فى ذلك، وأنه لتأكيد هذا يستلزم أخذ عينة من الخصية للتأكد من وجود أسباب أخرى لعدم وجود حيوانات منوية وتكلفتها 5 آلاف جنيه، وحينما عدت لطبيب المسالك البولية مرة أخرى أكد نجاح العملية التى أجراها، وزعم أننى مصاب بصديد وأعطانى أدوية مرة أخرى ولكن دون جدوى.

وقال عبد السلام الحسينى، وكيل نقابة محامى حلوان الفرعية، ومحامى الضحية، إنه أرسل إنذارًا على يد محضر للطبيب المتسبب فى إصابة موكله بالعقم، حمل رقم 44005 بتاريخ 6 أغسطس 2018، طالبه فيه بدفع تعويض مالى 100 ألف جنيه، كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بالضحية بعد الخطأ الطبى الذى ارتكبه الطبيب، وحتى يتثنى للضحية إجراء عمليات أخرى قد تعيد له حلمه بالإنجاب، خاصة أن لديه تحاليل طبيبة قبل إجراء العملية تثبت قدرته على الإنجاب.



إنذار للطبيب



تحاليل حامد بعد العملية وتظهر عدم وجود حيوانات منوية



تحاليل حامد قبل العملية تثبت قدرته على الإنجاب



حامد يتحدث لليوم السابع



حامد يروى مأساته