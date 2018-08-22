صور.. الجمعية الإسلامية الصينية تحتفل بالعيد بحضور 40 سفيرا عربيا

رسالة الصين ـ هانى محمد

احتفل المسلمون فى أنحاء الصين المختلفة بعيد الأضحى المبارك أمس الثلاثاء، ونظمت الجمعية الإسلامية الصينية حفل استقبال ببكين احتفالا بعيد الأضحى المبارك، بحضور أكثر من 40 سفيرا عربيا لدى الصين، والممثلين للخبراء المسلمين الأجانب ببكين، والممثلين للمسلمين من الأوساط المختلفة ببكين وغيرها من أكثر من 300 ضيف.



الصين

وأعرب يانج فا مينج، رئيس الجمعية الإسلامية الصينية، فى تصريحات صحفية، عن أمانيه للمسلمين فى الصين، مؤكدا على الإسهامات الإيجابية التى يقدمها المسلمون الصينيون لتعزيز الانسجام الدينى والاستقرار الاجتماعى والازدهار الوطنى فى الصين.



العيد فى الصين



الصين تحتفل بالأضحى