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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 06:02 م
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صور.. الآلاف يتنزهون فى حدائق دسوق والرحلات النيلية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:42 م
صور.. الآلاف يتنزهون فى حدائق دسوق والرحلات النيلية الآلاف يتنزهون فى حدائق دسوق والرحلات النيلية
كفرالشيخ - محمد سليمان
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توافد آلاف الزوار على مدينة دسوق في اليوم الثاني لعيد  الأضحى المبارك، يوم الأربعاء، إلى الحدائق العامة والمتنزهات بالمدينة، حيث استقبلت حديقة الأسرة والطفولة أعداد كبيرة، "لقضاء الاحتفال بثاني أيام عيد الأضحى بحديقة الأسرة والطفولة، للتمتع بالملاهى الخاصة بالأطفال والتى تضم سينما 7d ، مسرح ترفيهي، أراجوز، فقرات خدع سحرية، فقرات بلياتشو، فقرات ضحك، فقرات مسابقات الاقزام ، بيت الزواحف والحيوانات وطيور الزينة، والتصوير مع الحيوانات، ورسم الوجه للأطفال بشخصيات المحببة لهم، بالإضافة إلى الرحلات النيلية، وهرب عدد من الأطفال من حرارة الجو إلى اللعب في المياه، كما فضل عدد منهم التنزه بالقوارب في مياه نهر النيل . 
 
كما توافد العديد من المواطنين على حدائق الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق من القرى والمراكز المجاورة، واستقبل كورنيش النيل بدسوق العديد من الرحلات النهرية والمستمرة، والاستمتاع بيوم جميل بساحة المسجد الدسوقى وشراء الحلوى والأسماك المملحة، كما تواجد رجال الأمن بأماكن التجمعات لتأمينها والعمل على سرعة التصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث طوال فترة الاحتفال. 
 
ووجه اللواء حمدي الحشاش مساعد المحافظ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق مدير الحدائق بتكثيف الاستعدادات لمواجهة الإقبال المتزايد على حديقة الأسرة والطفولة وتزويد مقاعد إذا لزم الأمر مع ضرورة حسن استقبال المترددين على الحدائق والمتنزهات. 
 
1-لجوء الأطفال للمياه تخفيفا من حرارة الجو
لجوء الأطفال للمياه تخفيفا من حرارة الجو

2 - مشاركة الكبار للأطفال في الألعاب
 مشاركة الكبار للأطفال في الألعاب

4-مشاركة الفتيات للشباب في الألعاب
مشاركة الفتيات للشباب في الألعاب

5-توافد كبير من المواطنين
توافد كبير من المواطنين

6-الطيور في حديقة دسوق
الطيور في حديقة دسوق

7-اقبال كبير من الأهالي
اقبال كبير من الأهالي

8-الرحلات النيلية بالقوارب
الرحلات النيلية بالقوارب

9-جانب من الرحلات النيلية
جانب من الرحلات النيلية

 


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