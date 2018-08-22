صور .. استكمال ذبح أضاحى الفقراء والحالات الأولى بالرعاية فى الداخلة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

استكملت مجازر مدينة موط بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد، أعمال ذبح أضاحى الحالات الأولى بالرعاية والفراء من أهالى المركز، والتى قدمتها عدد من الجمعيات الخيرية للمحافظة بمناسبة عيد الاضحى المبارك، حيث شهد كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة ذبح الأضاحي لتوزيعها على الحالات الأولى بالرعاية .

وقال رئيس المركز فى بيان له، أن ذبح الاضاحى يتم تحت اشراف الطب البيطرى لتوزيعها على الحالات الأولى بالرعاية بكافة أنحاء مركز الداخلة ، وذلك عن طريق الوحدات الاجتماعية ومندوب من كل وحدة محلية، وفقا للكشوف التى تم تجهيزها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى على مستوى كافة القرى والتوابع بالمركز .

وأضاف إبراهيم، ان مجازر المركز مفتوحة طوال اليوم لاستقبال الأضاحى الخاصة بالمواطنين، حيث يتم الذبح تحت إشراف بيطرى كامل .