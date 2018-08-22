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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:31 م
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صور.. إزالة 29 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى ثانى أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:24 م
صور.. إزالة 29 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى ثانى أيام عيد الأضحى جانب من إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
كتب عز النوبى
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أكد المهندس السيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى فى وزارة الزراعة، أن أجهزة حماية الأراضى تواصل جهودها فى التصدى للتعديات علي الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث بلغ حجم التعديات فى أول أيام عيد الأضحى 42 حالة بمساحة إجمالية 4 س 16 ط  1 فدان.
 
وأوضح عطية، فى بيان، أنه تم الإزالة الفورية لـ 29 حالة بمساحة 7 س 7ط 1 فدان، وكانت أعلى معدلات التعديات فى محافظات الفيوم 10 حالة  والمنوفية 7 حالات والبحيرة 7 حالات.
 
كما أكد عطية أن الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يتابع جهود الإدارة فى التصدى بكل حزم للتعديات على الأراضى الزراعية حيث أسفرت الجهود فى ثان أيام العيد، اليوم الأربعاء، عن رصد  16 حالة تعدى فقط بمساحة اجمالية 21 سهم 17 قيراط فقط لاغير،  وقد تم ازالة جميع حالات التعدي اليوم ازالة فورية ،وقد كانت اعلي معدلات للتعديات والازالة في محافظات المنيا 7 حالة والبحيرة 4 حالة.
 
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