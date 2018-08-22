صور.. أهالى بئر العبد يحتفلون بعيد الأضحى على شاطئ الرواق

شمال سيناء - محمد الحر

توافدت جموع المواطنين من أهالى مدينة ومركز بئر العبد شمال سيناء، اليوم الأربعاء، إلى شاطئ الرواق، لقضاء أوقاتهم واحتفالاتهم بثانى أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوافد أهالى مدينة بئر العبد فى ساعات الصباح المبكرة على الشاطئ بصحبة أسرهم وأطفالهم، للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى، بمناطق الرواق، فيما فضل آخرون التمتع بالرحلات البرية الخلوية وإشعال النيران وإقامة حفلات شواء.

وقال المواطن سالم مرزوق من سكان حي المرازقة ببئر العبد، إنه اصطحب أسرته وخرج الى شاطئ الرواق للتأكيد على أن شمال سيناء آمنة تماما، بفضل القوات المسلحة والشرطة المدينة التي طهرت شمال سيناء من الإرهاب الجبان، وأعادت الأمن والأمان للبلد وللمواطنين.

وأعرب محمد شحته عن سعادته للانتشار الأمني الملحوظ بالقرب من الشواطئ، ما منح المواطنين شعورا بالطمأنينة والأمان، وهم يقضون أوقاتهم واحتفالاتهم على شاطئ منطقة الرواق ببئر العبد.

وأضاف نصر الله محمد، رئيس مدينة بئر العبد، غرب سيناء، أن الأهالي توافدوا اليوم على شاطئ بحيرة الرواق المتصلة بالبحر المتوسط وسط احتفالات وكرنفالات من الأفراح والألعاب التي حرص الأطفال والكبار على ممارستها على شاطئ البحر، بمناسبة عيد الأضحى.

وأشار رئيس مدينة بئر العبد أن مجلس المدينة وفر حافلات خاصة تابعة للمجلس لنقل الأهالي من مناطق تجمعات وسط البلد والعمارات إلى شاطئ الرواق لمشاركتهم فرحة العيد والتيسير عليهم في التنقل من والى الشاطئ.

وحرص أبناء قبيلة الدواغرة على التنزه البحري من خلال تشغيل المراكب المزودة بمواتير للترويح عن أبنائهم، عبر القيام بجولات دائرية وكرنفالية داخل المياه.

كما توافد أبناء قبائل بئر العبد على شاطئ مدينة بئر العبد وشواطئ قرى رمانة وبالوظة، ونصبوا أكواخا من القماش والجريد للإقامة بها خلال ساعات النهار بالقرب من شاطئ البحر، وسط فرحة وسعادة غامرة من الأطفال الذين مارسوا الألعاب الشاطئية بالقرب من البحر.



حفلات شواء على شاطئ الرواق



جانب من حفلات الشواء بعيد الأضحى



الاحتفال بعيد الأضحى على شاطئ الرواق



جانب من احتفالات بعيد الأضحى على شاطئ الرواق



احتفالات عيد الأضحى على شاطئ الرواق



الاحتفال بعيد الأضحى