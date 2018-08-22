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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:14 م
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صور.. أهالى العريش يتحدون الإرهاب ويواصلون الاحتفال بـثانى أيام العيد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:06 م
صور.. أهالى العريش يتحدون الإرهاب ويواصلون الاحتفال بـثانى أيام العيد أهالى العريش يتحدون الإرهاب
شمال سيناء – محمد الحر
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تحدى أهالي شمال سيناء الإرهاب وتوجهوا للاحتفال ورسم الفرحة على وجوه الصغار في ثان أيام عيد الأضحى المبارك على شاطئ وكورنيش العريش، وسط مظاهر السعادة بطقوس الأعياد.

وشهدت شواطئ غرناطة وحبيبة ومناطق الكورنيش الممتدة بمدينة العريش، خلال ساعات الصباح الأولى تواجد العديد من الأسر بصحبة أطفالهم على شاطئ البحر وممر الكورنيش للاستمتاع بمياه البحر للكبار والشباب وبالدراجات على ممر الكورنيش بالنسبة للأطفال.

وكانت منطقة شاطئ وسط البلد الأكثر إقبالا من الأهالي والمواطنين لقربها من وسط المدينة، خاصة في ظل نقص المواصلات العامة واضطرارهم للوصول إلى الشاطئ سيرا على الأقدام متحدين كافة الظروف في سبيل الاحتفال بالعيد وقضاء أوقات مبهجة بصحبة اسرهم.

وقال سعيد سلامة من أبناء حي السلايمة بالعريش إنه خرج الى شاطئ البحر في ثان أيام العيد لقضاء وقت سعيد على البحر، هربا من حرارة الطقس بالمنزل، ولرسم البهجة على وجوه أطفاله الثلاثة وخاصة أن الأجواء آمنة ومستقرة.

فيما أشارت إيمان محمد إلى أن البحر نعمة كبيرة بالنسبة لهم في مدينة العريش وهو ملاذهم الوحيد للاستمتاع بالأجواء الطبيعية، ومياه البحر النقية، التي تجعل العريش من أجمل مدن العالم.

وقال الطفل جاسر محمود، إنه طلب من والده الخروج إلى البحر في ساعة مبكرة للاستمتاع باللعب بالدراجات على ممر الكورنيش، مشيرا إلى أنه يحب اللعب على البحر مع أصدقائه وخاصة سباق الدراجات.

أهالى العريش يتحدون الإرهاب (1)
أهالى العريش يتحدون الإرهاب 
أهالى العريش يتحدون الإرهاب (2)
أهالى العريش يتحدون الإرهاب 
 
أهالى العريش يتحدون الإرهاب (3)
أهالى العريش يتحدون الإرهاب 
أهالى العريش يتحدون الإرهاب (4)
أهالى العريش يتحدون الإرهاب 
أهالى العريش يتحدون الإرهاب (5)
أهالى العريش يتحدون الإرهاب 
أهالى العريش يتحدون الإرهاب (6)
أهالى العريش يتحدون الإرهاب 
أهالى العريش يتحدون الإرهاب (7)
أهالى العريش يتحدون الإرهاب 
أهالى العريش يتحدون الإرهاب (8)
أهالى العريش يتحدون الإرهاب 

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