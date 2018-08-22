video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يطوفان طواف الإفاضة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:46 م
صور.. أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يطوفان طواف الإفاضة أمير مكة المكرمة ونائبه
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة الأمير عبدالله بن بندر، بطواف الإفاضة فى المسجد الحرام.

وكان فى استقبال أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، مشهور المنعمى، وأثنى مستشار خادم الحرمين الشريفين، على جهود رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ومنظومة الخدمات المتطورة، والقيمة ذات الجودة العالية المساهمة فى نجاح موسم حج هذا العام، وذلك بمتابعة وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

أمير مكة ونائبه يطوفان طواف الإفاضة
أمير مكة ونائبه يطوفان طواف الإفاضة

 

أمير منطقة مكة المكرمة
أمير منطقة مكة المكرمة

 

نائب أمير منطقة مكة المكرمة
نائب أمير منطقة مكة المكرمة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. أمير مكة المكرمة ونائبه يؤديان صلاتى الظهر والعصر بمسجد نمرة

أمير مكة المكرمة يؤكد أنها ستصبح من أرقى وأذكى مدن العالم

شاهد.. تقييم أمير مكة المكرمة للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج

صور.. أمير مكة ونائبه يرميان جمرة العقبة بعد النفير من عرفات

أمير مكة المكرمة

الحج

المملكة العربية السعودية

خادم الحرمين الشريفين

ولى العهد السعودى

موسم الحج

مكة المكرمة

المشاعر المقدسة

جبل عرفات

جبل عرفة

يوم عرفة

العالم فى قلب المملكة

عيد الاضحى

اخبار السعودية

اخبار الحج

اخبار العرب

اخبار عربية




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة