صور.. أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يطوفان طواف الإفاضة

كتب محمد رضا

قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، وأمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة الأمير عبدالله بن بندر، بطواف الإفاضة فى المسجد الحرام.

وكان فى استقبال أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، مشهور المنعمى، وأثنى مستشار خادم الحرمين الشريفين، على جهود رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ومنظومة الخدمات المتطورة، والقيمة ذات الجودة العالية المساهمة فى نجاح موسم حج هذا العام، وذلك بمتابعة وحرص من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.



أمير مكة ونائبه يطوفان طواف الإفاضة



أمير منطقة مكة المكرمة