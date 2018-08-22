video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صندوق العلوم يعلن تنفيذ 15 مشروعا بحثيا مشتركا مع أمريكا فى 4 مجالات

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:03 م
صندوق العلوم يعلن تنفيذ 15 مشروعا بحثيا مشتركا مع أمريكا فى 4 مجالات أعضاء صندوق العلوم - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

صرح الدكتور عماد حجازى، القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بأن فريق عمل برنامج التعاون المصرى الأمريكى من المقرر أن يختار 15 مشروعا بحثيا ليموله الصندوق بإجمالى 3 ملايين جنيه على أن تكون مدة المشروع الواحد من سنتين إلى ثلاث سنوات.

وأضاف حجازى، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن عملية اختيار المشروعات البحثية تتم بالتوافق مع خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لما يحقق خطط وأهداف (رؤية مصر 2030) لتحقيق التنمية المستدامة فى شتى المجالات، مشيرا إلى أنه قام برفع تقرير حول اجتماعات تقييم واختبار المشروعات البحثية مع الجانب الأمريكى للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة قامت بعملية تحكيم المشروعات التى قدمت طبقا للإعلان الذى أصدره صندوق العلوم فى مجالات الزراعة، والصيدلة، والهندسة، والكيمياء، حيث تم تصفية تلك المشروعات إلى 43 مشروعا ممن حصلوا على نسبة تقييم أكثر من 80%.

يذكر أن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية قد استضاف وفدا من الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار الدورة الـ19 لبرنامج التعاون المصرى الأمريكى، والتى تعقد سنويا لتحكيم وتقييم واختيار مقترحات التعاون العلمى والمشروعات المقدمة من الباحثين من مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وشارك فى الاجتماع خبراء فنيين وأعضاء لجنة الاختيار من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF) والأكاديمية القومية للعلوم (NAS ) بالولايات المتحدة الأمريكية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعلبم العالى يعلن تشكيل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

الطب البيطرى بجامعة السادات تنظم ندوة حول دعم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

صندوق العلوم

عماد حجازى

أمريكا

التعاون المصرى الأمريكى

أخبار مصر

مصر




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة