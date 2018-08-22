صندوق العلوم يعلن تنفيذ 15 مشروعا بحثيا مشتركا مع أمريكا فى 4 مجالات

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صرح الدكتور عماد حجازى، القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، بأن فريق عمل برنامج التعاون المصرى الأمريكى من المقرر أن يختار 15 مشروعا بحثيا ليموله الصندوق بإجمالى 3 ملايين جنيه على أن تكون مدة المشروع الواحد من سنتين إلى ثلاث سنوات.

وأضاف حجازى، فى تصريح اليوم الأربعاء، أن عملية اختيار المشروعات البحثية تتم بالتوافق مع خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لما يحقق خطط وأهداف (رؤية مصر 2030) لتحقيق التنمية المستدامة فى شتى المجالات، مشيرا إلى أنه قام برفع تقرير حول اجتماعات تقييم واختبار المشروعات البحثية مع الجانب الأمريكى للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة قامت بعملية تحكيم المشروعات التى قدمت طبقا للإعلان الذى أصدره صندوق العلوم فى مجالات الزراعة، والصيدلة، والهندسة، والكيمياء، حيث تم تصفية تلك المشروعات إلى 43 مشروعا ممن حصلوا على نسبة تقييم أكثر من 80%.

يذكر أن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية قد استضاف وفدا من الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار الدورة الـ19 لبرنامج التعاون المصرى الأمريكى، والتى تعقد سنويا لتحكيم وتقييم واختيار مقترحات التعاون العلمى والمشروعات المقدمة من الباحثين من مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وشارك فى الاجتماع خبراء فنيين وأعضاء لجنة الاختيار من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية (STDF) والأكاديمية القومية للعلوم (NAS ) بالولايات المتحدة الأمريكية.