صحفى إسرائيلى يكشف تفاصيل لقاء سري بين وزيرى دفاع تل أبيب وخارجية قط

كتبت ريهام عبد الله

يواصل تنظيم الحمدين، استفزاز الدول العربية، ولا يتوقف عن دعم المنظمات الإرهابية فى العالم، والتعاون مع دول غير محقبولة فى الأوساط العربية، وخدمة مصالح تل أبيب على حساب المصالح العربية، فبعد اللقاء السرى الذى جمع بين سفير تميم لدى إسرائيل وغزة محمد العمادى ووزير الدفاع الإسرائيلى افيجادور ليبرمان، تم الكشف عن فضيحة أخرى للقاء سرى بين الأخير ووزير خارجية قطر.

وكشف ايدى كوهين، ‏إعلامى إسرائيلى وباحث في مركز بيجين سادات ومؤسس منظمة لحقوق الانسان، عن تفاصيل اللقاء السرى الذى جمع بين أفيجادور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلى، ومحمد عبد الرحمن وزير خارجية قطر فى قبرص.

وقال "تأكيدا لما نشرته الصبح، ليبرمان اجتمع مع وزير خارجية قطر، الخبر متداول بجميع وسائل الإعلام، بس البعض منكم شاطرين يتفلسفوا ويكذبوني، افهموا، كل ما أنشر حقيقة، يمكن تكون مؤلمة أحيانا لكنها حقيقة وليس كذب متل ما تعودتوا مع إعلامكم العربى".

وكشف عن تفاصيل اللقاء، فقال:" بعض التسريبات من اجتماع ليبرمان مع عبد الرحمن آل ثانى فى قبرص، الاجتماع كان سري وحضره وزير دفاع قطر خالد العطية، مشيرًا إلى أنه تم بحث أمرين وهما "بحث تعاون عسكري محتمل ضد أى غزو خارجي على قطر فى المستقبل، بدل من تركيا، وإعادة افتتاح مكتب إسرائيلي في قطر".



لقاء ليبرمان ووزير خارجية قطر