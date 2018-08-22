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صحة بنى سويف تحرر 30 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:29 م
صحة بنى سويف تحرر 30 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة باعة جائلين - ارشيفية
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حررت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، والدكتورة أمنية أحمد المدير الوقائى 30 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة.

وقامت فرق من مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بشن حملات اليوم الأربعاء على المطاعم ومحلات بيع وعرض الأغذية والكافيهات والباعة الجائلين بالحدائق العامة والمتنزهات، وأسفرت الحملات عن سحب عدد 31 عينة وتحرير  10 محاضر لعدم استيفاء المنشأت الاشتراطات الصحية، كما تم تحرير 16 محضر للعاملين غير الحاصلين على شهادات صحية سارية.

كما تم تحرير عدد 2 محاضر للباعة الجائلين لقيامهم ببيع أغذية محظور تداولها وتحرير 2 محضر لمخالفة قرار الأوعية وإعدام 217 كجم أغذية تالفة وفاسدة، كما ضبطت الحملة 2 منشأة إحداها بها خطر داهم والأخرى بدون ترخيص وجارى إخطار الجهات المعنية لوقف النشاط.

 


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