شلل مرورى بالعاصمة اليونانية أثينا بسبب انقطاع الكهرباء

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أدى انقطاع التيار الكهربائى عن مناطق عديدة فى العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الأربعاء، إلى عرقلة حركة السير بالشوارع وشبكة مترو الأنفاق بالمدينة.



وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، أن انقطاع التيار أثر على نحو ربع شبكة المترو بالعاصمة، وأنه تم مخاطبة المواطنين عبر نظام الإعلام الداخلى ومطالبتهم بمغادرة المترو.



وأضافت الشبكة، أن انقطاع التيار أثر أيضا على حركة السير بشوارع أثينا إثر تعطل إشارات المرور ببعض المناطق، فيما لم تعلن السلطات سبب الانقطاع المفاجئ للتيار.