شعبة المخابز تعلن انتظام العمل بالمحافظات لتوفير الخبز المدعم خلال أيام العيد

أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، انتظام عمل المخابز البلدية فى مختلف المحافظات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف، وأنه يتم التنسيق مع فروع الشعبة العامة فى مختلف المحافظات بشكل مستمر لتوفير الخبز للمواطنين.

وأضاف عبد الله غراب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين والمديريات بالمحافظات لتوفير الدقيق لكافة المخابز بهدف توفير الخبز للمواطنين طوال أيام الأسبوع، وفى جميع المناطق، حيث ستستمر المخابز فى إنتاج الخبز لتوفيره للمواطنين .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشكل فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل للمرور على المخابز والمطاحن خلال أيام العيد للتأكد من توفير الخبز طبقا للمواصفات القياسية وبيعة للمواطنين بالسعر الرسمى 5 قروش للرغيف.