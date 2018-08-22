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شرطة بلجيكا تجسست على 7775 مكالمة هاتفية فى إطار مكافحة الإرهاب

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:17 ص
شرطة بلجيكا تجسست على 7775 مكالمة هاتفية فى إطار مكافحة الإرهاب الشرطة البلجيكية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت وسائل إعلام بلجيكية، إن الشرطة البلجيكية تقوم بعمليات تجسس على المكالمات الهاتفية وقد عرفت هذه العمليات ارتفاع ملموسا منذ الهجمات الإرهابية التى عرفتها بلجيكا عام 2016.

وأجرت الشرطة البلجيكية فى العام الماضى 7775 إجراء للتنصت على المكالمات الهاتفية فى سياق 956 تعليمات قضائية، وهى زيادة بنسبة 5% أكثر من عام 2016 والتى فاقت سجل عام 2011 الذى بلغ 5590، وتستمر فى الزيادة لا سيما بسبب مكافحة الإرهاب.

ويصر وزير العدل كوين جينس على توفير كل المدخرات لتنفيذ هذه العمليات والتى كلفت الدولة 6 ملايين يورو، إضافة إلى 13 أو 14 مليون يورو أخرى فى السنوات السابقة، ويرجع سبب هذه الزيادة إلى اتفاق مع المشغلين والتى تعمل الآن جزئيا على أساس معدل ثابت بالإضافة إلى الخدمات الجمركية.

وقال وزير العدل، إن التجسس عبر الهاتف هو فقط للجرائم الخطيرة مثل الجرائم الإرهابية أو الاتجار بالبشر، يجب أن يكون لدى ضابط الشرطة الذى يلجأ إليه موافقة من قاضى التحقيق.

 

 


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