س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المشروع القومى للمستشفيات النموذجية

تسعى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إلى تطوير الخدمات الصحية من خلال رفع كفاءة المستشفيات ما دفعها إلى تدشين برنامج قومى تحت مسمى المستشفيات النموذجية لتوفير خدمة مميزة للمريض دون أعباء مالية إضافية.

"اليوم السابع"

يستعرض فى "س و ج" ملف المستشفيات النموذجية وآليات عملها والمحافظات التى تنتشر بها.

ماذا عن المشروع القومى للمستشفيات النموذجية؟

هو مشروع قومى أطلقته وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد لرفع كفاءة الخدمة فى المستشفيات على أن يكون هناك مستشفى نموذجى بكل محافظة كنواة للتأسى بها فى الفترات المقبلة لتصبح جميع مستشفييات الجمهورية على هذا النسق.

كم عدد المستشفيات النموذجية التى تم تحديدها ؟

تم اختيار 29 مستشفى فى محافظات الجمهورية لتصبح مستشفيات نموذجية، تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون أى زيادة فى الأسعار الحالية.

ما الذى دفع وزيرة الصحة لإطلاق مشروع المستشفيات النموذجية ؟

يأتى ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحداث تغيير ملموس لدى المواطنين فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم بالتزامن مع الاجراءات التى تتم فى سياق خطة التطبيق المرحلى لقانون التأمين الصحى الجديد.

ما دور المستشفيات النموذجية فى الفترة المقبلة؟

تم اختيار مستشفى فى كل محافظة لتكون مستشفى نموذجية، واختيار مستشفيين بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، تقدمان الخدمة الثلاثية وهى أعلى خدمة يمكن أن تقدم للمريض.

ما هى التخصصات التى ستكون محل اهتمام المستشفيات النموذجية؟

المستشفيات سيكون بها جميع التخصصات مثل جراحات القلب المفتوح وزراعة النخاع والكلى والكبد، والمخ والأعصاب، والتخصصات الجراحية الدقيقة، وتقدم جميع الخدمات الطبية وسيتم اعتماد تلك المستشفيات طبقاً للمعايير المصرية بما سيحقق تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.

ما هى المستشفيات التى ستقدم الخدمات؟

مستشفيات الزهور ببورسعيد والسويس للتأمين الصحي بالسويس، والإسماعيلية العام بالإسماعيلية، وبني سويف العام ببني سويف، ومستشفيا سمالوط العام والمنيا للتأمين الصحي بالمنيا، ودمياط التخصصي، وبنها للتأمين الصحى بالقليوبية، والغردقة العام، ودمنهور التعليمى بالبحيرة، ومطروح العام.

وتشمل أيضا، "مستشفيا شرق المدينة وجمال عبدالناصر بالإسكندرية، وقنا للتأمين الصحى بقنا، ومبرة أسيوط للتأمين الصحى بأسيوط، والهلال للتأمين الصحى بسوهاج، والخارجة بالوادى الجديد، والاقصر الدولى بالاقصر، والمجمع الطبى للتأمين الصحى بالغربية، وشبين الكوم التعليمى بالمنوفية، بالإضافة الى مستشفى العريش العام بشمال سيناء، والطور بجنوب سيناء، والعجوزة بالجيزة، ومستشفيا أحمد ماهر التعليمى ومعهد ناصر بالقاهرة، والمنصورة الدولى بالدقهلية، والأحرار التعليمى بالشرقية، وكفر الشيخ العام، والفيوم للتأمين الصحى".