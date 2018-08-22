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سقوط 3 مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بمدينة نصر

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:17 م
سقوط 3 مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بمدينة نصر المتهمون عقب القبض عليهم
كتب ــ إبراهيم أحمد _ عبد الله محمود
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تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط، 3 مسجلين خطر، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بمدينة نصر، حيث تم ضبطهم أثناء بيعهم سيارة بسوق السيارات بثمن بخس لا يتناسب مع سعرها الحقيقى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقى ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات معلومات تفيد تردد 3 أشخاص علي سوق السيارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزتهم سيارة للتصرف فيها بالبيع  بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، على الفور انتقل ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات، وبصحبتهم قوة أمنية، وتمكنوا من ضبطهم، وتبين أنهم كل من "إسلام.خ " 30 سنة مسجل خطر، و"محرم.س" 39 سنة عاطل، و"أحمد.و" 19 سنة عاطل.

 

وعلى الفور تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة رقم و ب ن 249، وتبين أنهم قاموا بستئجارها من هاني.م صاحب معرض سيارات، وقيامهم بعرضها للبيع بدعوي ملكيتها بموجب توكيل بيع منسوب صدوره لمكتب توثيق مدينة نصر أول  "مزور"، وبمواجهتهم بالمعلومات وتحريات المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في استئجار السيارات من المعارض المختلفة باسم المتهم الثالث، واصطناع توكيلات بيع مزورة لذات السيارات والتصرف فيها بالبيع، وأن السيارة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

 

وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة، تم تحرير المحضر اللازم بواقعة الضبط، وتولت النيابة التحقيق.


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