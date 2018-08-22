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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:22 م
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سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-8-2018

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:12 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 22-8-2018 اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 22-8-2018، بالتزامن مع أجازة عيد الأضحى المبارك، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرى، ننشر سعر اليورو، والذى جاء كالتالى:

 

صرف اليورو اليوم
صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

20.38 جنيه للشراء

20.54 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.20 جنيه للشراء

20.46 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.20 للشراء

20.46  للبيع

 

سعر صرف اليورو اليوم
سعر صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

20.30  للشراء

20.82 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 20.25 للشراء

 20.50 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.23 للشراء

20.48 للبيع

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

 

 


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