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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:37 م
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رئيس الوزراء العراقى يتفقد جرحى القوات الأمنية بمستشفى الطب ببغداد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:38 ص
رئيس الوزراء العراقى يتفقد جرحى القوات الأمنية بمستشفى الطب ببغداد حيدر العبادى
أ ش أ
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تفقد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الأربعاء، جرحى القوات الأمنية فى مدينة الطب بالعاصمة بغداد، معتبرا إياهم "صناع النصر".

ووجه العبادى - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - ببذل أقصى الجهود لرعايتهم من أجل إكمال علاجهم وشفائهم.

وخاطب الجرحى قائلا "أنتم صناع النصر الذي تحقق على الإرهاب ولن ننساكم، والعراقيون لن ينسوكم، فبدمائكم ودماء الشهداء وصمود الأبطال تمكنا من الانتصار وتحرير الأراضي وإعادة الأمن والاستقرار لجميع مناطق العراق، وبطولاتكم سيخلدها التاريخ فما حققتموه اذهل العالم ورفع اسم العراق عاليا".


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