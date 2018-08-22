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خبير تأمينى: وثيقة أمان انعشت سوق التأمين..والوعى والثقة حلول مشاكل السوق

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:00 م
خبير تأمينى: وثيقة أمان انعشت سوق التأمين..والوعى والثقة حلول مشاكل السوق خبير التأمين حسين أمين مع محرر اليوم السابع
كتب : مصطفى عبد التواب
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قال حسين أمين الخبير التأمينى، إن قطاع التأمين فى مصر يفتقر الوعى التأمينى لدى الأفراد، وفى حال استطاع العاملين بالقطاع الوصول إلى المواطن واقناعه بأن قطاع التأمين حاله حال فتح حساب فى البنك والحصول على قرض للسيارة.

وأشار أمين لـ "اليوم السابع" أن هناك قطاعات فى مصر تأمن بقوة القانون، كالتأمين على السيارات، لكن التأمين الاختيارى الذى يعبر عنه تأمين الحياة على سبيل المثال فهو يشير إلى غياب الوعى التأمينى حيث لا تتجاوز وثائق التأمين لدى شعب تعداده 100 مليون مواطن، المليون ونصف مليون وثيقة.

و أوضح أمين إلى أن قطاع التأمين يعانى من وجود منتجات تقليدية، وهو ما يجعلنا نحتاج للسماح بدخول شركات تامين اجنبية للسوق المصرى، لزيادة المنتجات التأمينية، وزيادة وعى العميل بها وهو ما ينعكس على الاقتصاد المصرى.

وأشار أمين إلى أن مبادرة الرئيس بوثيقة أمان، انعشت سوق التأمين فى مصر لانها مبادرة مدعومة من شخص ذو ثقة، علاوة على أنها وثيقة جديدة من نوعها فى السوق المصرى، وهو ما ترجم بمبيعات فى السوق.

 

وأوضح أن سوق التأمين على المعاشات فى مصر، هو سوق يستوعب الكثير من الشركات وسوف يدعم فى عمل نقله كبيرة فى سوق التأمين، علاوة على انعكاسه على المواطن بزيادة معاشه إذا ما اشترك فى برنامج معاشات اختيارى اثناء خدمتها.

وأوضح أن هناك فلسفة يجب أن تنمى لدى شركات التأمين، حيث يجب أن يكون هناك ثقافة لدى الشركات أن التعويض هو حق  لحامل الوثيقة، وليس تفضل من الشركة عليه، بما يساهم فى زيادة الثقة لدى العمل، حيث يتخوف العميل دومًا من تحايل شركات التأمين على دفع التعويض.

وتابع أمين، مؤكدًا أن شركات التأمين يجب أن تسوق للمواطن فلسفة منع الخسارة، من خلال توزيع المخاطر حال حدوثها، بمدأ التكافل بين المشتركين.


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