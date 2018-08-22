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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:38 ص
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حماية المستهلك: تكثيف الرقابة على الأسواق خلال أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:00 ص
حماية المستهلك: تكثيف الرقابة على الأسواق خلال أيام عيد الأضحى اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أعلن اللواء  دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، تشكيل لجان لتكثيف الرقابة على الأسواق  خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن، والذى يزداد معدل الشراء من هذه المنتجات خلال أيام العيد.
 
وأضاف راضى عبد المعطى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن  الحملات الرقابية بالجهاز تواصل المرور على المحلات التجارية للتأكد من جودة المنتجات المطروحة بالأسواق، ويتم تحرير محاضر للمخالفين إلى النيابة، وأن موظفى الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية يقومون بتكثيف الرقابة خلال أيام العيد بالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة على محلات اللحوم.

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حماية المستهلك

الأسواق

عيد الأضحى

راضى عبد المعطى

الرقابة على الأسواق




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